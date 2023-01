4:1 gegen Eupen: FCK ist startklar

Viele Optionen in der Offensive: Am offensten erscheint aktuell aber der Kampf um die Plätze im Angriff. Auf den Flügeln hinterließ Neuzugang Ben Zolinski zuletzt einen sehr guten Eindruck, fehlte aber gegen Eupen ebenfalls nach Krankheit. In seiner Abwesenheit überzeugte nun Kenny Prince Redondo auf der linken Außenbahn. Rechts ist eigentlich Philipp Hercher gesetzt, doch der Top-Scorer der Aufstiegssaison hatte unter der Woche ebenfalls Probleme, musste im Testspiel nun nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung schon wieder angeschlagen runter. Fraglich, ob er bis Freitag wirklich bei 100 Prozent sein wird. Das könnte auch die Chance für Daniel Hanslik sein, der gegen Eupen zunächst auf Rechts beginnen durfte. Im Sturmzentrum wechselten sich im Testspiel die Duos Mike Wunderlich/Terrence Boyd und Tyger Lobinger/Muhammed Kiprit ab - und beide sammelten Pluspunkte. Wunderlich spielte sehr auffällig, krönte seine Leistung mit einem Treffer, während Lobinger kurz nach seiner Einwechslung gar doppelt traf und nun auf drei Tore in zwei Spielen für den FCK kommt. Dennoch würde es überraschen, wenn am Freitag nun Boyd auf der Bank sitzen würde.