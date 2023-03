Antwort geliefert: Wehen Wiesbaden besiegt Waldhof Mannheim

„Wir waren erst einmal darauf bedacht, sicher zu stehen”, analysierte SVWW-Coach Markus Kauczinski. „Mit jeder Minute, mit jeder Situation sind wir dann auch wieder stärker und sicherer geworden. Ich glaube, es hat uns gutgetan, erstmal sicher zu stehen.” Das 1:0, gerade am Ende einer Englischen Woche, habe seinem Team dann in die Karten gespielt, sagte Kauczinski, der am Ende in einem hart umkämpften Spiel einen letztlich verdienten Sieg seines Teams gesehen hatte. „Alle Mann haben ihren Job gemacht und haben funktioniert.”