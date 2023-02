Auf Comeback folgt Verlängerung: Carstens bleibt beim SVWW

Wiesbaden. Beim 1:1-Heimremis des SV Wehen Wiesbaden am vergangenen Samstag gegen Viktoria Köln hatte Florian Carstens nach 152 Tagen sein Drittliga-Comeback gefeiert. Ehe am Montag dann die Nachricht folgte, dass sich der SVWW mit Carstens auf eine Vertragsverlängerung verständigt hat: Der 24-jährige Innenverteidiger hat einen bis zum 30. Juni 2025 gültigen Vertrag unterschrieben. „Mit seinen spielerischen Fähigkeiten bringt Florian auf seiner Position eine wichtige Qualität mit und verleiht unserem Spiel mit seiner Ruhe am Ball noch mehr Kontrolle“, sagt Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SVWW. „Wir freuen uns, dass wir den Vertrag mit ihm jetzt verlängern konnten. Er hat immer den Willen gezeigt, sich verbessern zu wollen und konnte sich trotz seiner Verletzung in vielen Bereichen weiterentwickeln.“