Bielefelder Fans sorgen in Brita-Arena für Skandal

Doch auf dem Feld zündete weiter nur der SVWW. Auch beim 2:0 war Ezeh wieder entscheidend beteiligt. Der direkte Freistoß aus halbrechter Position war wie gemalt für den starken Linksfuß. Ezeh zirkelte den Ball über die Zwei-Mann-Mauer(!), Fraisl konnte nur prallen lassen und Wurtz schaltete am schnellsten und versenkte per Abstauber zum 2:0 (50.). In der Folge hallten hämische „Absteiger“-Rufe aus dem SVWW-Block in Richtung Arminia. Nach einer Stunde war das Debakel für Bielefeld perfekt. Der schnelle Benedict Hollerbach lief per Solo wieder mal allen davon und vollendete mit einem satten Schuss an den Innenpfosten.