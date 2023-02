Der nächste Dämpfer: Verbesserter FCK verliert erneut

Eine offene Partie ging also in die zweite Halbzeit und brauchte abermals eine ganze Weile, um richtig Fahrt aufzunehmen. Wieder waren es die Gastgeber, die in dieser Phase mehr vom Spiel hatten, sich aber an der engmaschigen FCK-Abwehr die Zähne ausbissen. Einzig ein Fernschuss von Justvan, der knapp daneben ging, sorgte in dieser Phase für Aufregung (56.). Und fast hätten die Roten Teufel dann eiskalt zugeschlagen. Nach einem tollen Spielzug kam der Ball am langen Pfosten zu Boyd, der aus sehr spitzem Winkel nur die Latte traf - die beste Chance des Spiels (68.). Und auf der Gegenseite zeigte sich dann der eingewechselte Sebastian Klass. Sein Dropkick zischte hauchdünn am FCK-Tor vorbei (74.). Paderborn drückte jetzt, wollte den Sieg. Nach einem Foul von FCK-Kapitän Jean Zimmer gab es dann die Freistoß-Chance direkt am Sechzehner-Rand. Und die nutzte Jannis Heuer, feuerte den Ball direkt in die Maschen (78.).