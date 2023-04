Doppelschlag vor Pause: Wehen Wiesbaden siegt in Oldenburg

Oldenburg. Vierter Sieg in Serie für den SV Wehen Wiesbaden: Der hessische Fußball-Drittligist gewinnt beim VfB Oldenburg verdient 2:1 (2:0). Sascha Mockenhaupt (39.) und Johannes Wurtz (45.+1) stellten die Weichen kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag auf Sieg. Auch wenn es nach dem Oldenburger Anschlusstreffer durch Robert Zietarski (68.) noch einmal unnötig spannend wurde. Im Aufstiegsrennen siegten am Samstag außerdem Dynamo Dresden (2:1 gegen Rot-Weiss Essen) und Waldhof Mannheim (2:1 gegen Freiburg II), während der VfL Osnabrück (0:3 bei 1860 München) Federn ließ. Der 1. FC Saarbrücken (in Zwickau) spielt am Sonntag, Spitzenreiter Elversberg (gegen Viktoria Köln) am Montag. Für den SVWW, der mit dem Sieg auf Tabellenplatz zwei springt, geht es am 15. April (14 Uhr) in der heimischen Brita-Arena gegen 1860 München weiter. Allerdings ohne den dann gelbgesperrten Ahmet Gürleyen.