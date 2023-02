Trotz Top-Moral: Wehen Wiesbaden unterliegt Aue in Unterzahl

Nach einer Phase des Abtastens, in der Benedict Hollerbach (8.) für den SVWW und Aues Antonio Jonjic (10.) zwei eher harmlose Distanzschüsse absetzten, kam es für den SVWW in der 13. Minute knüppeldick. Gürleyen zupfte als letzter Mann nach einem langen Ball etwas am Trikot von Erzgebirgler Omar Sijaric, der zu Boden ging. Für Referee Wolfgang Haslberger war das ein Foul ganz knapp außerhalb des Strafraums. Und damit eine Notbremse. Gürleyen sah Rot und die Hessen agierten in der Folge nur noch zu Zehnt. Immerhin: Der folgende Freistoß ging deutlich über den Kasten von Arthur Lyska.