Wehen Wiesbaden schlägt Spitzenreiter SV Elversberg

Wiesbaden. Perfekter Start in das Pflichtspieljahr 2023 für den SV Wehen Wiesbaden: Der hessische Fußball-Drittligist feiert vor 7.526 Zuschauern einen verdienten 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den Spitzenreiter SV Elversberg. Schon alleine aufgrund des Treffers von Thijmen Goppel (11.), der mit einer sehenswerten Bogenlampe das Tor des Tages erzielt hatte, dürften die Fans ihr Kommen nicht bereut haben. Die Hessen sind nun sogar Tabellenzweiter, da zeitgleich der 1. FC Saarbrücken gegen den MSV Duisburg verlor. Weiter geht es für den SVWW nun am 22. Januar (14 Uhr) mit dem letzten Spiel der Hinrunde in Halle. „Elversberg ist eine Top-Mannschaft, die immer gefährlich sein und auch mal aus dem Nichts ein Tor machen kann. Was zum Glück nicht passiert ist, weil die Jungs wirklich alle bis an die Grenzen gegangen sind. Deswegen glaube ich auch, dass es ein verdienter Sieg war”, sagte SVWW-Coach Markus Kauczinski.