Prtajin rettet Wehen Wiesbaden Remis gegen Viktoria Köln

Wiesbaden. Der SV Wehen Wiesbaden hat erneut Moral gezeigt und sich dadurch einen Punkt gesichert: Der hessische Fußball-Drittligist spielt vor 3561 Zuschauern in der heimischen Brita-Arena 1:1 (0:0) gegen Viktoria Köln. Für die Kölner traf Simon Stehle (46.) kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, Ivan Prtajin (72.) erzielte per Kopf den Ausgleich. Der SVWW, für den es gegen starke Kölner in der Offensive lange nicht laufen wollte, aber der nie aufgab, ist weiterhin Tabellenzweiter. Am Sonntag (14 Uhr) steht nun das Auswärtsspiel in Bayreuth an.