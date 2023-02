Ein Hattrick beim Sieg des SV Wehen Wiesbaden in Bayreuth

Auf dem schwer bespielbaren Rasen, zwei Bayreuther Fans halfen zuvor bei einem Nachteinsatz mit, dass das Geläuf, das keine Rasenheizung hat, noch vom Eis befreit wurde, entwickelte sich von Beginn ein relativ flottes Spiel. Und ein ausgeglichenes. Der heimstarke Aufsteiger aus Bayreuth versteckte sich im eigenen Hans-Walter-Wild-Stadion keineswegs. So hatte Kapitän Benedikt Kirsch (13.) aus elf Metern eine gute Chance. Arthur Lyska parierte. Beim Abschluss wurde Kirsch sogar getroffen, sodass später über einen möglichen Elfer diskutiert wurde. Auch Alexander Nollenberger hatte zwei Minuten später eine gute Gelegenheit. Sein Schuss ging knapp am Kasten vorbei. Auf der Gegenseite suchte der SVWW immer wieder seinen Goalgetter. Ivan Prtajin wurde auch mehrmals gefunden. In der 22. Minute hätte er nach toller Vorarbeit von Hollerbach, der sich zuvor den Ball erkämpft hatte, eigentlich das 1:0 machen müssen. Doch aus fünf Metern ließ er den Ball über den Schlappen rutschen. Mehrere Halbchancen gesellten sich dazu. Am nächsten dran waren freilich die Oberfranken, als Tim Latteier in der 32. Minute mit einem Distanzschuss am Pfosten scheiterte. Ein Unterschied, wer ein Aufstiegs- und ein Abstiegskandidat ist, war also in den ersten 45 Minuten nicht zu sehen.