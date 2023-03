Einer für die Abwehr: FCK leiht Bormuth aus

„Mit Robin Bormuth ist ein gestandener Zweitligaprofi kurzfristig auf den Markt gekommen, der über viel Erfahrung verfügt und von der Größe und Körperlichkeit optimal in unser Anforderungsprofil eines Innenverteidigers passt. Er hat uns in den Gesprächen auch mit seiner Persönlichkeit überzeugt und wir sind sicher, dass er sich in unser Kollektiv eingliedern und die Qualität und den internen Konkurrenzdruck erhöhen kann", sagt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. Bormuth bringt die Erfahrung von 13 Bundesliga- und 78 Zweitligaspielen (sieben Tore) mit in die Pfalz, spielte zuvor bereits für den Karlsruher SC und Fortuna Düsseldorf. "Ich freue mich auf meine neue Herausforderung in Kaiserslautern. Durch die Nähe zu meiner Heimat kenne ich die traditionsreiche und beeindruckende Kulisse und bin voller Vorfreude, der Mannschaft zu helfen, weiter so erfolgreich Punkte zu sammeln“, so der gebürtige Bensheimer.