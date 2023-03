„Fußballgott“ Ronny König beendet seine Karriere

Für den SVWW stand König insgesamt in 97 Pflichtspielen (26 Tore/zehn Vorlagen) auf dem Platz. Bei den Fans unvergessen ist sein Blitz-Hattrick innerhalb von sechs Minuten im Zweitligaspiel gegen den 1. FC Köln am 30. September 2007. Seine Tore drehten einen 0:2-Rückstand – am Ende siegte der SVWW, der damals die Heimspiele in Frankfurt austrug, 4:3. Von den Fans wurde er nur noch „Fußballgott“ gerufen. Nun endet Königs Karriere, der den SVWW nach drei Jahren im Sommer 2009 verließ und über Rot-Weiß Oberhausen, Erzgebirge Aue, Darmstadt 98 und dem Chemnitzer FC schließlich beim FSV Zwickau landete. „Wir werden uns in Ruhe mit dem Verein zusammensetzen“, kann sich König vorstellen, bei den Zwickauern zu bleiben. „Aber erst mal steht das Sportliche im Vordergrund, dass wir die Klasse halten.“