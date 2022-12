Hardtwald-Fluch lebt weiter: FCK spielt 0:0 gegen Sandhausen

Der Empfang am Hardtwald dürfte ganz nach dem Geschmack der Roten Teufel gewesen sein. Knapp drei Viertel der 11.378 Zuschauer trugen die Farben des FCK und machten das Gastspiel in Sandhausen so zum Heimspiel für den Aufsteiger. Rückenwind, der sicher gut tat, aber zunächst keineswegs in spielerischer Überlegenheit mündete. Sandhausen zeigte von Anfang an, wer der eigentliche Herr im Hause ist, hatte mehr Spielanteile und im ersten Durchgange auch die klar besseren Chancen. Ex-Lautrer Janik Bachmann scheiterte nach sieben Minuten knapp per Kopf. Bei den Versuchen von Matej Pulkrab (17.) und Alexander Esswein, dem nächsten SVS-Profi mit FCK-Vergangenheit, (21.) war jeweils Torwart Andreas Luthe zur Stelle. Aufregend wurde es ansonsten nur, als es nach einem Schubser von Sandhausens Chima Okoroji gegen Boris Tomiak zu einer kleinen Rudelbildung kam (22.). Nach Verwarnungen gegen Okoroji und FCK-Kapitän Jean Zimmer, der sich sehr lautstark beschwert hatte, ging die Partie aber weiter. Mehr passierte bis zur Pause allerdings nicht.