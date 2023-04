Noch sieben Streiche des SV Wehen Wiesbaden bis Liga zwei?

Wie ist die aktuelle Lage an der Spitze? Auch wenn der lange souveräne Tabellenführer SV Elversberg (66 Punkte) in den vergangenen Wochen etwas schwächelte, hat der Aufsteiger bei einem Nachholspiel in Duisburg immer noch zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die Truppe von Horst Steffens sollte also den Durchmarsch in die 2. Liga ins Ziel retten. Und dahinter? Hat sich der SVWW (59 Punkte) nach seinem Zwischentief mit vier Niederlagen und nur einem Sieg aus fünf Spielen mit nunmehr vier Siegen in Serie wieder auf den zweiten Tabellenplatz vorgekämpft. Mit drei Punkten Vorsprung auf den derzeitigen Vierten Dynamo Dresden (56 Punkte), wohl dem ärgsten Kontrahenten im Kampf um den zweiten direkten Aufstiegsplatz.

Was ist denn mit dem derzeitigen Dritten SC Freiburg II? Ähnlich wie Bayern München II, als diese 2020 Meister der Dritten Liga wurden, teilt der SCF II (59 Punkte) das Schicksal der Zweitvertretungen, das ihnen der Aufstieg in die 2. Liga aufgrund der Statuten verwehrt bleibt. Die Breisgauer müssen also gedanklich in der Aufstiegsfrage immer rausgerechnet werden. Sie könnten dennoch eine wichtige Rolle spielen, empfangen sie doch noch Dresden im heimischen Stadion und könnten damit dem SVWW mit einem Sieg helfen.

Und haben die Mannschaften ab Platz fünf noch eine Chance? Der 1. FC Saarbrücken (53 Punkte) würde schon am Freitag einen Big Point landen, wenn sie Dresden schlagen und damit mit dem Gegner gleichziehen könnten nach Punkten. Im Idealfall hätte dann der SVWW, wenn er tags drauf die Löwen schlägt, sogar schon sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der VfL Osnabrück (51 Punkte), der zwischendurch nach vorne marschierte, schwächelte ebenso zuletzt wie Waldhof Mannheim (51 Punkte) und muss darauf hoffen, dass die Konkurrenz noch einige Federn lässt.

Wie schaut das Restprogramm aus? Der SVWW hat noch zwei schwere Auswärtsaufgaben vor der Brust. Am 6. Mai geht es zum direkten Duell nach Dresden, am vorletzten Spieltag nach Elversberg, an dem die Saarländer schon aufgestiegen sein könnten. Der SVWW aber auch. Denn die anderen fünf Spiele, zu Hause neben den Löwen noch Meppen, Verl und zum Rundenschluss gegen Halle sowie am nächsten Samstag in Duisburg, sind allesamt machbar. Vom Papier das schwerere Restprogramm hat Dresden, das nach Saarbrücken (A), Mannheim (H), Freiburg II (A) und dem SVWW (H) gleich vier Brocken vor sich hat. Dann kommen noch die Aufgaben bei den Abstiegskandidaten in Zwickau und Meppen sowie gegen Oldenburg.

Wie viele Punkte braucht es wohl zum direkten Aufstieg? In der vergangenen Saison genügten Eintracht Braunschweig als Zweiter nur 64 Punkte. Im Jahr zuvor landeten Hansa Rostock und der FC Ingolstadt mit jeweils 71 Zählern auf Rang zwei und drei. Davor benötigte Würzburg wiederum nur die 64 Zähler als Zweiter vor dem punktgleichen Braunschweig zum direkten Aufstieg. In der letzten Aufstiegssaison des SVWW anno 2019 mussten die Hessen mit 70 Zählern hinter dem Zweiten Karlsruhe (71 Punkte) in die Relegation. In diesem Jahr dürften also eher wieder über 70 Punkte nötig sein, um den direkten Aufstieg zu packen.

Und der Umweg über die Relegation? Ist für den SVWW bekanntlich auch in bester Erinnerung, als man Ingolstadt 2019 in zwei dramatischen Spielen zum Absteiger verurteilte und selbst den zweiten Zweitliga-Aufstieg bewerkstelligte. Als Dritter der Dritten Liga trifft man auf den Drittletzten der Zweiten Liga. Auf diesem Platz steht derzeit eine andere bayrische Mannschaft, nämlich Jahn Regensburg. Die Termine für die Relegation stehen bereits fest. Die zwei Duelle steigen am 2. und 6. Juni.