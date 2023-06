Relegations-Ticker: SVWW spielt gegen Bielefeld um Liga zwei

Im Hinspiel sollen gegen die favorisierten Bielefelder nun auch die Fans der Hessen helfen, eine möglichst gute Ausgangslage für das Rückspiel in Bielefeld am 6. Juni (20.45 Uhr) zu schaffen. Am Donnerstag hatte der SVWW verkündet, dass das Stadion restlos ausverkauft ist. 11.000 Fans werden dabei sein, rund 2000 Tickets sind an die Bielefelder gegangen. Der Rahmen wird dem Spiel also gerecht werden. Wir begleiten Sie am Freitag ab 19.30 Uhr in unserem Liveticker mit allen Informationen rund um die Partie.