Relegations-Ticker: SVWW spielt in Bielefeld um Liga zwei

Der SVWW um John Iredale hat in Bielefeld die Chance, in die 2. Bundesliga aufzusteigen. (© René Vigneron)

Der SVWW um John Iredale hat in Bielefeld die Chance, in die 2. Bundesliga aufzusteigen. (© René Vigneron)

Mit einem 4:0 aus dem denkwürdigen Hinspiel im Rücken will der SV Wehen Wiesbaden am Dienstagabend bei Arminia Bielefeld den finalen Schritt in die 2. Bundesliga gehen.