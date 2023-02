Rheingehört! #144 – Klappt’s mit dem Aufstieg, SVWW?

Wiesbaden. Es läuft aktuell beim SV Wehen Wiesbaden (SVWW). Tabellenplatz zwei und 41 Punkte nach 21 Spieltagen lesen sich nicht schlecht. Dazu überzeugen die Rot-Schwarzen mit temporeichem und variablem Offensivfußball. Doch jeder, der die dritte Liga kennt, weiß: nur schönen Fußball zu spielen reicht in der dritthöchsten Spielklasse nicht. Es kommt auf mehr an. Im Gespräch mit Benedikt Palm verrät Stephan Crecelius, Sportredakteur des Wiesbadener Kurier, was der SVWW bereits richtig macht und was auf keinen Fall passieren darf. Denn nur so klappt’s am Ende mit dem Aufstieg.