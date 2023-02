Rückendeckung von den Rängen: Fans feiern frustrierten FCK

KAISERSLAUTERN. Irgendwie glichen sich die Bilder beim 1. FC Kaiserslautern - auch wenn gerade die erste Niederlage hinter den Roten Teufeln lag. Im Anschluss an das bittere, weil späte und vermeidbare 0:1 gegen den SC Paderborn feierte der Großteil der knapp 33.000 Zuschauer seinen FCK, während die Spieler alles andere als zufrieden waren. So in der Vorwoche, als man glücklich nach durchwachsener Leistung gegen St. Pauli gewonnen hatte. Trainer Dirk Schuster war diesmal jedoch sehr einverstanden mit seiner Mannschaft, lobte den aufopferungsvollen Kampf. Kritik äußerte er hingegen vor allem an Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck. Denn der war in die wohl spielentscheidende Szene direkt involviert.