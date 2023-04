Schiri-Assistent verletzt: SVWW gegen SV Meppen unterbrochen

Und nun? Erst einmal wurde diskutiert, doch es herrschte zunächst Ratlosigkeit. Da kein anderer Schiedsrichter vor Ort war, wurde es kurios. Der Stadionsprecher des SVWW fragte - kein Scherz - über die Stadionlautsprecher das Publikum, ob sich in der Arena ein Schiedsrichter befinde, der sich die Aufgabe zutraue, bei einem Drittligaspiel zu assistieren. Und tatsächlich: Kurze Zeit später fand sich - wieder vom Stadionsprecher mitgeteilt - ein Freiwilliger. Die Mannschaften verschwanden dennoch erst einmal in die Kabinen, die Partie wurde unterbrochen. Das dürfte im Profifußball auch noch nicht so oft vorgekommen sein.