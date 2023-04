Spektakel-Spiel: Wehen Wiesbaden schlägt den FSV Zwickau

Der Start in die zweite Halbzeit war einfach nur verrückt. Und es ging immer weiter. Kurz darauf fordert Iredale Elfmeter, doch Referee Tobias Schultes war das Ziehen zu wenig. Ehe der SVWW zum dritten Mal an diesem Samstag Aluminium-Pech hatte: Der Distanzschuss von Wurtz klatschte an die Latte (63.), wenig später scheiterte der Kapitän (66.) dann an Brinkies. Doch Kapitän Wurtz gab nicht auf, belohnte sein anstürmendes Team in der 73. Minute. Nach einer Flanke drosch er den Ball mit viel Wut im Bauch ins Tor - der verdiente 3:3-Ausgleich.