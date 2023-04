SV Wehen Wiesbaden bindet Leistungsträger Goppel

„Thijmen hat seit seinem Wechsel zum SVWW starke Leistungen gezeigt und sich mit seiner Schnelligkeit und kreativen Spielweise zu einem außerordentlich gefährlichen Spieler in der 3. Liga entwickelt“, so Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SVWW. „Er hat in dieser Saison sehr diszipliniert agiert und auch im körperlichen Bereich sowie in seinem Defensivspiel einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Für die Art, wie wir Fußball spielen möchten, ist er mit seinen Stärken enorm wichtig. Wir freuen uns daher sehr über die Vertragsverlängerung mit Thijmen.“