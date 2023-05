SV Wehen Wiesbaden gewinnt Nervenspiel gegen SC Verl

Als es schließlich dann doch so aussah, dass es ohne ein weiteres Tor und mit der 1:0-SVWW-Führung in die Pause gehen sollte, fasste sich schließlich Verls aufgerückter Innenverteidiger Pernot ein Herz - und schlenzte den Ball aus 30, 35 Metern zum 1:1 in den Winkel (45.). Ein Traumtor, das für die Hessen freilich zu einem bitteren Zeitpunkt fiel. Kurz danach war Pause - nach der man dann die Nervosität spüren konnte. Denn es war klar, dass der SVWW im Aufstiegsrennen diesen Sieg, diese drei Punkte braucht. Doch das machte die Beine wohl nicht leichter, ehe sich nach knapp einer Stunde Mockenhaupt ein Herz fasste, über den halben Platz sprintete und Verl-Keeper Wiesner zu einer Glanzparade zwang (60.).