SV Wehen Wiesbaden im Galopp zu den lahmen Zebras

Bei den Zebras ärgerte man sich am vergangenen Montag. Nach einer frühen 2:0-Führung spielten die Duisburger am Ende nur 2:2 bei Viktoria Köln. Während der Halbzeit hatte sich der MSV-Geschäftsführer Ralf Heskamp unsportlich gegenüber dem Schiedsrichtergespann um Matthias Jöllenbeck geäußert. Dafür belegte das DFB-Sportgericht den Duisburger Verantwortlichen nun mit einem Innenraumverbot für das Spiel gegen SVWW. Mit nur sechs Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge hat sich der ehemalige Bundesligist noch nicht aller Abstiegssorgen entledigt. „Wir lassen uns von der Tabellensituation nicht blenden, denn wir haben in den letzten Spielen erneut gesehen, dass jede Partie umkämpft ist. Darum wissen wir ganz genau, dass uns am Samstag ein harter Gang bevorsteht“, warnt SVWW-Trainer Markus Kauczinski pflichtbewusst. Doch um die eigene Stärke weiß der SVWW-Coach ebenso: „Wir haben verstanden, dass alle Mannschaften in dieser Liga etwas zu bieten haben. Das Selbstbewusstsein ist bei uns im Moment zwar groß, aber gleichzeitig sind wir auch voll fokussiert auf die kommenden Aufgaben. Darum sehe ich auch keine Gefahr, dass wir nachlassen werden.“