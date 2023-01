SV Wehen Wiesbaden ist in Spanien angekommen

OLIVA NOVA. Am Montagmittag hob der Flieger ab, am frühen Abend betraten die Drittliga-Fußballer des SV Wehen Wiesbaden dann zum ersten Mal den Platz im spanischen Oliva Nova. Bei Temperaturen um die 20 Grad absolvierten die Hessen ihre erste Einheit im Trainingslager in Spanien, wo sich der SVWW bis zum 9. Januar auf die Restsaison in Liga drei vorbereiten wird. In der es für den aktuell auf Tabellenrang drei liegenden SVWW am 14. Januar (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Spitzenreiter SV Elversberg weitergeht - es steht also direkt ein echtes Topspiel in der Brita-Arena an. Darauf wollen sich die Hessen in Oliva Nova einstimmen, unter anderem mit dem Testspiel gegen den Zweitliga-Spitzenreiter Darmstadt 98 am 7. Januar.