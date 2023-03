SV Wehen Wiesbaden siegt an der Hafenstraße

Nach dem Wechsel machte Essen erwartungsgemäß Druck, ohne dass Tor des SVWW allzu oft in Gefahr zu bringen. Die beste Chance hatte der gerade eingewechselte Simon Engelmann per Kopf, doch der Ball ging knapp vorbei. Ansonsten hielten die nun tief stehenden Gäste den heimstarken Aufsteiger, der seit sieben Monate keine Heimniederlage mehr erlitten hatte, gut in Schach. Doch die eigenen guten Kontersituationen waren auch Mangelware. Eine feine Einzelaktion sollte dann die Entscheidung bringen. Der eingewechselte John Iredale erkämpfte nach einem Fehlpass in der eigenen Hälfte in der Ball und lief los, ließ sich dabei von keinem der Gegenspieler aufhalten und lupfte den Ball dann vor RWE-Keeper Jakob Golz wunderschön ins Tor. Der SVWW schaukelte in der Folge den wichtigen Dreier nach Hause, während der zuvor punktgleiche Kontrahent Dynamo Dresden überraschend 1:2 daheim gegen die Spvgg. Bayreuth verlor. Im Duell zweier anderer SVWW-Kontrahenten um den Aufstieg gewann der VfL Osnabrück mit 2:0 bei Waldhof Mannheim.