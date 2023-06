SV Wehen Wiesbaden testet in Tirol gegen den FC Nordsjælland

WIESBADEN. (sc). Am Montag ist die Sommerpause für die Fußballer des SV Wehen Wiesbaden beendet. Dann startet auf dem Halberg die Vorbereitung für die anstehende Zweitligasaison, die bereits am 28. Juli startet. Auf dem Weg dahin werden die Hessen zudem ein Trainingslager absolvieren, der SVWW reist nach Fügen/Tirol (4. bis 12. Juli). Wo die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski auch eins von insgesamt vier in der Vorbereitung vorgesehenen Testspielen bestreitet. Der Gegner wird am 8. Juli (11 Uhr) der dänische Erstligist FC Nordsjælland – der einst in der Champions League dabei war, genau wie in der Europa League und dem Vorgängerwettbewerb Uefa-Pokal – im Ramsbachstadion in Walchsee sein. Zu Beginn der Vorbereitung spielt der SVWW am 1. Juli (14 Uhr) außerdem beim Verbandsligisten Biebrich 02, am 15. Juli (15.30 Uhr) geht es in der Brita-Arena gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden – Trainer der Belgier ist mit Thorsten Fink ein in Fußball-Deutschland bekannter Name. Für den finalen Test am 22. Juli wird noch ein Gegner gesucht.