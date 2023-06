SV Wehen Wiesbaden tütet den Aufstieg ein

Das Spiel war zunächst ein ganz anderes als am Freitag, als Bielefeld nicht existierte und der SVWW eine Sternstunde erlebte. Doch es offenbarten sich beim Bielefelder Sturmwirbel schon früh Probleme in der eigenen Defensive. Und die nutzte Benedict Hollerbach eiskalt. Der schnelle Wirbelwind lief nach einem Pass von Sturmkollege Ivan Prtajin allen davon und tunnelte Arminia-Keeper Martin Fraisl zum 1:1. Die eben noch brodelnde Alm verstummte. Und mit seinem zweiten Treffer mit dem Halbzeitpfiff, als er wieder die ganze Bielefelder Abwehr narrte, machte Hollerbach klar, dass die Arminia nur noch ein Wunder retten könnte. Ob Hollerbach auch in der nächsten Saison weiter für den SVWW auflaufen wird, steht dagegen in den Sternen. Mit dieser Vorstellung macht er sich noch interessanter, vielleicht sogar für einen Wechsel in die Bundesliga. Der 1. FC Köln, so wird es kolportiert, sei am 22-Jährigen interessiert.