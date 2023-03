SV Wehen Wiesbaden verlängert mit Döring und Petkovic

Nils Döring ist mittlerweile seit bereits 13 Jahren für den SVWW in verschiedenen Positionen tätig. Der gebürtige Wiesbadener war bereits als Spieler, Teammanager und Trainer im Nachwuchsbereich für die Hessen aktiv und geht in der nächsten Saison in seine dritte Amtszeit als Co-Trainer des Profikaders. Nach der Trennung von Rüdiger Rehm war Döring gemeinsam mit Petkovic und damals noch Mike Krannich interimsweise als Trio in die Bresche gesprungen, bis dann Markus Kauczinski als Cheftrainer präsentiert wurde.