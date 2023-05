SV Wehen Wiesbaden verlängert mit Gino Fechner

Fechner war im Juli 2021 vom KFC Uerdingen zum SVWW gewechselt und kommt bis dato in 59 Pflichtspieleinsätzen auf fünf Scorerpunkte (zwei Tore /drei Assists). Insgesamt ist er 129 Mal in Liga drei aufgelaufen, zudem blickt er auf 17 Einsätze in der 2. Bundesliga zurück. „Ich fühle mich super wohl im Verein und in der gesamten Region. Dementsprechend bin ich überglücklich, meinen Vertrag verlängert zu haben und nun gemeinsam mit unserem Team den bisher erfolgreichen Weg weitergehen zu können“, sagt Fechner. „Jetzt gilt es, alle Kräfte für den kommenden Samstag zu bündeln, damit wir unser großes Ziel erreichen.“