SV Wehen Wiesbaden verliert 0:2 gegen den 1. FC Saarbrücken

SVWW-Trainer Kauczinski reagierte zur Pause, brachte für Froese mit John Iredale einen neuen Mittelstürmer. So konnte Hollerbach wieder eine Position nach hinten rücken. Doch beide Teams starteten deutlich verhaltener als in Durchgang eins. Das teils auch sehr zerfahrene Geschehen spielte sich zumeist zwischen den Strafräumen ab. So etwas wie Torgefahr war dann erst in der 68. Minute wieder zu vermelden, als Iredale eine scharfe Fechner-Flanke direkt abnahm, aber zu zentral platzierte. Zwei Minuten später hatte Iredale nach einem Konter aus spitzem Winkel eine erneute Chance. Doch vorbei.