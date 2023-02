SV Wehen Wiesbaden geht beim VfL Osnabrück unter

„Wir waren gerade defensiv heute zu anfällig. Osnabrück hat völlig verdient gewonnen. Bei uns fanden fünf, sechs, sieben Spieler gar nicht statt”, bemängelte SVWW-Trainer Markus Kauczinski die Einstellung seiner Mannschaft. Der Coach, der am Montag seinen 53. Geburtstag gefeiert hatte, beorderte Sebastian Mrowca für den gesperrten Ahmet Gürleyen in die Dreierkette. Max Reinthaler fehlte mit Oberschenkelproblemen. In die erste Elf rotierten Brooklyn Ezeh und Kapitän Johannes Wurtz für Kianz Froese. Robin Heußer hatte die erste gute Schusschance, rutschte aber bei seinem Versuch im Strafraum weg. Die erste Ecke für Osnabrück brachte in der sechsten Minute schon die Führung für die Gastgeber. Omar Traore köpfte die Hereingabe von Florian Kleinhansl in den Fünfer, wo völlig frei Ba-Muaka Simakala aus kurzer Distanz in den Winkel köpfte.