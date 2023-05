SV Wehen Wiesbaden verpasst die 2. Liga (zunächst) hauchdünn

In der Schlussphase musste dann Keeper Florian Stritzel, der vorher kaum geprüft wurde, Kopf und Kragen risikieren, um das 1:1 zu verhindern. Auch die drei Minuten Nachspielzeit überstand der SVWW und der Jubel kannte zunächst keine Grenzen mehr. Die Fans liefen aufs Feld, in dem Glauben aufgestiegen zu sein. Doch der Wahnsinnn passierte derweil in Osnabrück. Dort schoss sich der VfL mit zwei Toren in der Nachspielzeit noch am SVWW vorbei direkt in die 2. Liga. Der SVWW muss nun in die Relegation. Am 2. Juni zunächst in Wiesbaden und dann am 6. Juni beim Drittletzten der 2. Liga geht das Nervenspiel weiter.