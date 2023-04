SV Wehen Wiesbaden verpasst in Duisburg Vereinsrekord

Der eigentliche Stammkeeper Stritzel hatte in der ersten Halbzeit nicht viel zu tun. In beiden Strafräumen wurde es die ersten 25 Minuten nicht so richtig gefährlich. Doch dann schlug der Kapitän zu. Johannes Wurtz, der kurz zuvor mit einem direkten Freistoß noch gescheitert war, probierte es in der 26. Minute nach einer Hereingabe von Sascha Mockenhaupt mit dem linken Fuß. Der erste Versuch wurde noch abgeblockt, doch im zweiten Anlauf wieder mit links traf Wurtz aus 16 Metern flach ins Tor.