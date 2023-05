SV Wehen Wiesbaden verstärkt sich mit Antonio Jonjic

Der 23-jährige Angreifer wurde beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet und blickt auf 36 Einsätze in der 2. Bundesliga (sechs Tore/ein Assist) sowie 31 Spiele in der 3. Liga (fünf Tore/fünf Assists) zurück. In dieser Saison sammelte der Rechtsfuß in bislang 14 Drittliga-Einsätzen für die Erzgebirgler neun Scorerpunkte (fünf Tore/vier Assists) – unter anderem gelangem ihm in der Brita-Arena beim 2:1-Auswärtssieg von Aue ein Tor und eine Vorlage. „Paul Fernie und Markus Kauczinski haben mich in den Gesprächen mit ihren Plänen und Vorstellungen schnell von einem Wechsel überzeugt“, sagt Jonjic. „Ich möchte mit vielen Toren zum sportlichen Erfolg des SVWW beitragen. Egal in welcher Liga.“