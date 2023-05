SV Wehen Wiesbaden wahrt minimale Aufstiegschance

Jetzt muss der SVWW hoffen, dass die Kontrahenten 1. FC Saarbrücken am Sonntag in Duisburg und Dynamo Dresden am Montag in Meppen, das bereits abgestiegen ist, möglichst auch Federn lassen. Der VfL Osnabrück tat den Hessen diesen Gefallen nicht, siegte mit 2:0 bei Viktoria Köln und ist nun mit dem SVWW punktgleich. Mit einer um ein Tor besseren Tordifferenz zogen die Niedersachsen am SVWW vorbei. Der SVWW empfängt dann am letzten Spieltag am Pfingstsamstag (14 Uhr) den Halleschen FC.