SV Wehen Wiesbaden will Euphorie hochhalten

Doch der SVWW hat zuletzt mit vier Siegen in Serie gezeigt, dass man gewillt ist, die große Aufstiegschance am Schopfe zu packen. „Ich hoffe, dass wir mit dem Spirit, den wir zuletzt gezeigt haben, an die letzten Leistungen anknüpfen können“, will Kauczinski erst gar nicht groß mit den immer noch zu vielen Gegentore hadern. Mit nunmehr 43 Gegentreffern hat der SVWW von den Top-Fünf-Mannschaften die meisten kassiert. Mit 62 Toren aber auch die zweitmeisten der ganzen Liga geschossen. „Es gab definitiv Spiele, in denen wir zu viele Tore hinnehmen mussten. Allerdings sind wir eben auch eine offensiv ausgerichtete Mannschaft. Bei der Tordifferenz liegen wir eng bei den Vereinen um uns herum, deshalb können wir damit auch gut leben.“ Am Ende könnte ja auch diese Tordifferenz über den Aufstieg entscheiden.