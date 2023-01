SVWW: Amin Farouk wechselt auf Leihbasis zum FSV Frankfurt

Denn beim SVWW kam Farouk in Liga drei nur auf zwei Kurzeinsätze, spielte zudem im Hessenpokal-Achtelfinale beim Verbandsligisten SG Bornheim 1945 Grün-Weiß durch und erzielte dort beim 7:3-Sieg des Drittligisten einen Treffer. Ansonsten fand sich der 19-Jährige zu oft nur auf der Bank wieder, nach der Winterpause stand er gegen Elversberg und in Halle nicht im SVWW-Kader, in den wieder einige verletzte Spieler zurückgekehrt sind. In der Vorsaison kam Farouk dagegen auf 16 Ligaspiele für den SVWW und damit auch auf für die Entwicklung wichtige Spielpraxis. Die er sich nun eine Klasse tiefer beim FSV Frankfurt holen sollen, um dann im Optimalfall wieder beim SVWW anzugreifen.