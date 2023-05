SVWW-Drama: Osnabrück siegt in Nachspielzeit und steigt auf

Dass der SVWW bis in die Haarspitzen motiviert ist, versteht sich bei dieser Tabellenkonstellation von selbst. „Wir werden mutig nach vorne agieren, das Spiel in die Hand nehmen müssen. Aber wir müssen gleichzeitig clever sein, weil wir auch Phasen im Ballbesitz brauchen“, sagte SVWW-Coach Markus Kauczinski. „Wir wollen das Ding nach Hause bringen. Jetzt heißt es zu spielen, sein Herz in die Hand zu nehmen, mutig zu sein – und dann geht’s los.“ Doch der Gegner aus Halle will voll dagegenhalten. „Wir fahren nach Wiesbaden, um zu punkten“, hatte HFC-Trainer Sreto Ristic im Vorfeld unterstrichen. In dem Wissen, dass auch der Hallesche FC das Zünglein an der Waage sein könnte. „Grundsätzlich haben wir Lust, Spiele zu gewinnen. Und da ist es egal, ob es das letzte oder das erste Spiel ist“, sagte Ristic, der wohl auf Tom Zimmerschied und Niklas Kreuzer verzichten muss. Die Botschaft: Geschenkt bekommen wird der SVWW nichts. Seitdem Ristic an der Seitenlinie steht, sind die Hallenser ohnehin nur schwer zu schlagen (in 15 Ligaspielen nur drei Niederlagen).