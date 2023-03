Überragender Hollerbach beschert SVWW Sieg gegen Ingolstadt

Ansonsten war in der ersten Halbzeit auch viel Stückwerk zu sehen. Weitere klare Chancen hatten Hollerbach und Carstens per Kopf auf der einen Seite und Testroet kurz vorm Pausenpfiff auf der anderen Seite. Direkt nach Wiederanpfiff klappte aber wieder das bewährte Muster. Einfach irgendwie auf Hollerbach. Der setzte sich am Strafraum gegen zwei Gegenspieler durch und zirkelte den Ball an Funk ins lange Eck vorbei. Wieder drei Tore des 21-Jährigen in einem Spiel, wie schon vor kurzem beim Auswärtssieg in Bayreuth, als er sogar einen lupenreinen Hattrick in elf Minuten erzielte. Auch im weiteren Spielverlauf wurde es meist gefährlich, wenn Hollerbach beteiligt war. In der 81. Minute wurde Hollerbach mit Sprechchören und Standing Ovations verabschiedet. Kurz darauf machte Froese per Foulelfmeter den Deckel endgültig drauf. Zuvor war Taffertshofer vom Keeper gefoult worden. Auf der Gegenseite war von Ingolstadt, die damit endgültig aus dem Aufstiegsrennen raus sein sollten, nicht mehr viel zu sehen.