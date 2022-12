SVWW-Testspiel in der Brita-Arena

WIESBADEN. Die Fußballer des SV Wehen Wiesbaden sind es gewohnt, dass sie im Winter auch mal flexibel sein müssen. Ist der Halberg in Taunusstein - wo die Trainingsplätze des Drittligisten sind - in den kalten Monaten doch gerne einmal mit Schnee bedeckt. Auf dem Halberg hätte eigentlich auch das Testspiel des SVWW gegen Ligakonkurrent Waldhof Mannheim stattfinden sollen. Doch die Partie "ist aufgrund der Witterungsbedingungen vom Halberg in die Brita-Arena verlegt worden", wie die Hessen am Dienstag mitteilten. Anpfiff ist am heutigen Mittwoch (14 Uhr), der Zugang zum Stadion erfolgt ab 13 Uhr über Eingang 2 und der Eintritt ist frei, wie die Hessen verkündeten. Die Fans können die Partie von der Westtribüne aus schauen, dort ist die Platzwahl frei.