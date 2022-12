Wehen Wiesbaden schlägt Waldhof Mannheim im Testspiel

Spätestens nach rund einer halben Stunde hätte Prtajin den SVWW dann in Führung schießen können, doch Mannheims Keeper Morten Behrens parierte im Eins-gegen-eins-Duell klasse, nachdem der SVWW-Stürmer zuvor einen misslungenen Querpass abgefangen hatte. Doch irgendwie hat der bisher so treffsichere Kroate sein Visier an diesem Mittwochvormittag nicht richtig eingestellt: Auch in der 41. Minute scheiterte Prtajin erst an Berehns - und schob den Abpraller dann am mehr oder weiger leeren Tor vorbei. Wie es geht, zeigte dann beim nächsten Angriff Froese, der den Ball nach einem feinen Spielzug an Behrens vorbei spitzelte - das hochverdiente 1:0 für den SVWW (43.).