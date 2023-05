SVWW-Ticker: Das Aufstiegsrennen in der 3. Liga

Wiesbaden. Hochspannung im Aufstiegsrennen der 3. Liga – und der SV Wehen Wiesbaden, der am Samstag (13.30 Uhr) gegen den Halleschen FC spielt, ist mittendrin. Es könnte ein Herzschlagfinale für die Hessen im Aufstiegskampf werden, derzeit steht die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski auf dem Relegationsplatz. Direkter Aufstieg, Relegationsrang, das zugegeben kleine Trostpflaster DFB-Pokal oder gar nichts: Am letzten Spieltag ist noch alles möglich. Wir begleiten Sie am Samstag ab 12.30 Uhr in unserem Liveticker mit allen Informationen rund um die Partie – und schauen auch, was sich auf den Plätzen in Osnabrück, Saarbrücken und Dresden tut.