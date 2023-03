SVWW verliert nach verrückter zweiter Halbzeit in Freiburg

Denn bei den Hessen fielen in Freiburg insgesamt acht Spieler aus. Darunter Keeper Arthur Lyska, der nach dem heftigen Tritt in sein Gesicht im Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken einen Nasenbeinbruch sowie eine Gehirnerschütterung erlitten hatte, für ihn begann Mohamed Amsif im Tor der Gäste. Stürmer Ivan Prtajin saß derweil immerhin wieder auf der Bank und sah von dort mit an, wie sein Team versuchte, die Freiburger durch frühes Anlaufen zu stressen. Was auch durchaus gelang, die Gäste waren in der Anfangsphase bissiger in den Zweikämpfen. Torchancen gab es in der Anfangsviertelstunde allerdings weder auf der einen noch auf der anderen Seite. In der 17. Minute hatten dann die Freiburger bei ihrem ersten vielversprechenden Vorstoß den ersten Abschluss: Der artistische Fallrückzieher von Patrick Lienhard ging über den SVWW-Kasten, während der Schuss von Hollerbach (19.) wenig später gerade noch abgeblockt wurde.