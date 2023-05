SVWW verliert verdient bei Dynamo Dresden

Kauczinski reagierte und nahm den blassen Kapitän Johannes Wurtz runter und brachte zur Sicherung des defensiven Mittelfelds Taffertshofer sowie für Hollerbach Kianz Froese in die Partie. Kurz darauf entledigte sich Prtajin auf dem Feld seines Unterziehshirts. Doch der SVWW konnte sich nicht so recht aus der Umklammerung lösen. Und so schlug Dresden zu. Und wieder über den Innenpfosten. Niklas Hauptmann markierte per Seitfallzieher aus rund elf Metern in der 70. Minute das 2:1, nachdem zuvor Mrowca unglücklich geklärt hatte.