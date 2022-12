SVWW verpflichtet neuen Torhüter

„Ich danke den Verantwortlichen für ihr Vertrauen und bin sehr froh, beim SVWW zu sein. Die Rückkehr in den deutschen Profifußball fühlt sich für mich ein wenig an wie die Unterschrift unter meinen ersten Profivertrag seinerzeit“, sagt Mohamed Amsif. Beim SVWW, der an diesem Montag mit der Vorbereitung für die restlichen Saisonspiele beginnt, fühlt er sich bereits angekommen: „Die Mannschaft hat mich von Beginn an überragend aufgenommen und mir die Integration leicht gemacht. Mit meiner Erfahrung möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen.“ Zuletzt hatte sich zwischen den SVWW-Pfosten der aus der eigenen Talentschmiede stammende Arthur Lyska als zuverlässiger Vertreter von Florian Stritzel gezeigt. Jetzt wird sich der 22-Jährige dem Konkurrenzkampf mit dem erfahrenen Mohamed Amsif stellen.