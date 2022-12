SVWW: Vertragsverlängerung keine Überraschung

WIESBADEN. (mud). Die Nachricht, die Vereinspräsident Markus Hankammer am Wochenende den Mitgliedern bei der Versammlung des Muttervereins SV Wehen 1926 Taunusstein übermittelt hat, kam nicht überraschend. Der Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat den Vertrag mit Cheftrainer Markus Kauczinski vorzeitig bis 2025 verlängert. Vor einigen Wochen gab sich der Coach gegenüber dieser Zeitung noch zugeknöpft, was seine Zukunft und eine vorzeitige Vertragsverlängerung angeht. Doch angesichts der bisher positiv verlaufenden Saison mit Rang drei in der Liga wäre es ungewöhnlich gewesen, wären beide Seiten nicht zu dieser Übereinkunft gekommen. „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung von Markus. Die sportlichen Leistungen und die Art und Weise, wie unsere Mannschaft Fußball spielt, spricht absolut für die Arbeit von ihm und seinem Team und hat unsere Erwartungen vollumfänglich erfüllt“, sagt daher Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SVWW. Der 52-jährige Trainer versichert: „Ich fühle mich sehr wohl beim SVWW. Die sportliche Entwicklung des Vereins geht in die richtige Richtung und die Zusammenarbeit mit der Mannschaft sowie dem Trainer- und Funktionsteam macht mir wirklich viel Spaß.“ In bisher 41 Spielen für den SVWW auf der Trainerbank sammelte der gebürtige Gelsenkirchener bisher im Schnitt 1,54 Punkten. In dieser Saison sind es sogar 1,80 Zähler im Schnitt.