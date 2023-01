Wehen Wiesbaden setzt Siegesserie in Dortmund fort

Doch dabei sollte es in Halbzeit zwei nicht lange bleiben. Nach einer Flanke von Goppel machte Prtajin den Ball gefährlich, ehe Hollerbach gedankenschnell reagierte und aus kurzer Distanz mit einem Drehschuss mit dem linken Fuß einschoss – das verdiente 1:0 für den SVWW (49.). In der 58. Minute hätten die Hessen dann nachlegen müssen. Doch der ansonsten so starke Goppel verzettelte sich in einer Situation, in der drei SVWW-Spieler alleine auf BVB-Keeper Lotka zuliefen. Ein Querpass auf den mitgelaufenen Prtajin und die Hessen hätten mit zwei Toren geführt, auch der ebenfalls mitgelaufene Brooklyn Ezeh hätte wohl nur noch einschieben müssen. Und dann wäre es auf der anderen Seite fast ganz bitter gelaufen: Nachdem Lyska zu stürmisch in den Zweikampf gegen Akono ging, zeigte Referee Nico Fuchs auf den Elfmeterpunkt. Doch Lyska parierte den Versuch von Justin Njinmah stark (63.) und fischte den Ball aus der vom Schützen aus gesehenen linken Ecke.