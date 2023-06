Wehen Wiesbaden gegen Bielefeld: Brita-Arena ist ausverkauft

Wiesbaden. Wer hat seine Nerven besser im Griff? Auch diese Frage wird beim Relegationshinspiel zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld am Freitag (20.45 Uhr) eine Rolle spielen. „Wir haben immer wieder gezeigt, dass wir dem Druck standhalten können“, sagte SVWW-Kapitän Johannes Wurtz mit Blick auf den Saisonendspurt in Liga drei: „Da war uns bewusst, dass wir nicht patzen dürfen. Ich glaube, da können wir gut mit umgehen.“ Während Arminia-Trainer Uwe Koschinat in die psychologische Trickkiste gegriffen hat, nichts davon wissen will, dass sein Team der Favorit sei: „Seit Sonntag 17.20 Uhr ist meine Sicht – und auch die der Mannschaft: Wir sind kein Zweitligist mehr“, sagte der Coach, der personell auf die Langzeitverletzten Guilherme Ramos und Masaya Okugawa sowie Lukas Klünter und den gelbgesperrten Jomaine Consbruch verzichten muss. „Es gibt keinen Favoriten, das ist ein Beginn auf Augenhöhe.“