Wehen Wiesbaden gegen VfL Osnabrück: Ein Dauer-Duell

In der vergangenen Saison hat der SVWW durch den Last-Minute-Treffer von Florian Carstens 1:0 in Osnabrück gewonnen. (© Osnapix/Tidgemeyer)

Der SVWW ist Erster der „Ewigen Tabelle” in Liga drei, der VfL Osnabrück Zweiter. Beide Mannschaften haben denkwürdige Partien absolviert. Nun steht am Samstag ein Topspiel an.