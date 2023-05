Wehen Wiesbaden holt Amar Catic aus den Niederlanden

Wiesbaden. Nächster Neuzugang für den SV Wehen Wiesbaden: Der hessische Fußball-Drittligist, der zuletzt schon Antonio Jonjic von Erzgebirge Aue als Transfer für die kommende Runde fix gemacht hatte, verstärkt sich mit Amar Catic. Der 24-jährige Flügelspieler spielt aktuell beim niederländischen Zweitligisten ADO Den Haag und kommt ablösefrei, die Hessen statten Catic mit einem bis zum 30. Juni 2025 gültigen Zweijahresvertrag aus. Catic, der auf der rechten Außenbahn spielt, wurde in der Jugend der PSV Eindhoven ausgebildet und wechselte im Juli 2020 nach Den Haag. Insgesamt kommt der Rechtsfuß bislang auf 14 Einsätze in der ersten niederländischen Liga und lief zudem 94 Mal (zehn Tore/18 Assists) in der zweiten niederländischen Liga auf.